«Конор — полный неудачник». Джейк Пол рассказал, когда может пройти бой с Макгрегором

Известный блогер Джейк Пол, в последнее время серьёзно увлёкшийся боксом, рассказал, что может в ближайшие полтора-два года встретиться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Блогер отметил, что сейчас их поединок больше нужен Конору.



«Мой бой с Конором вполне реален. Думаю, он состоится в ближайшие полтора-два года. Это имеет финансовый смысл. Прямо сейчас у меня нет каких-либо сообщений для Конора. Теперь я нужен Магрегору больше, чем он мне.



Конор — полный неудачник, пьяный дурак, делает всякую ерунду. У этого парня абсолютный беспорядок в жизни, поэтому, как я уже сказал, я ему нужен больше, чем он мне», – приводит слова Логана MMA News.



Ранее Джейк Пол поделился мнением о своём конфликте с Даной Уайтом.