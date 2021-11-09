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«Конор — полный неудачник». Джейк Пол рассказал, когда может пройти бой с Макгрегором

«Конор — полный неудачник». Джейк Пол рассказал, когда может пройти бой с Макгрегором
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Известный блогер Джейк Пол, в последнее время серьёзно увлёкшийся боксом, рассказал, что может в ближайшие полтора-два года встретиться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Блогер отметил, что сейчас их поединок больше нужен Конору.

«Мой бой с Конором вполне реален. Думаю, он состоится в ближайшие полтора-два года. Это имеет финансовый смысл. Прямо сейчас у меня нет каких-либо сообщений для Конора. Теперь я нужен Магрегору больше, чем он мне.

Конор — полный неудачник, пьяный дурак, делает всякую ерунду. У этого парня абсолютный беспорядок в жизни, поэтому, как я уже сказал, я ему нужен больше, чем он мне», – приводит слова Логана MMA News.

Ранее Джейк Пол поделился мнением о своём конфликте с Даной Уайтом.

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