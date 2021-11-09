Гэтжи — о поражении от Хабиба: я подвёл свою команду и семью

Знаменитый боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, что сильно переживал после поражения от Хабиба Нурмагомедова в 2020 году. Напомним, Гэтжи претендовал на чемпионский пояс, но во втором раунде попался на удушающий приём россиянина.



«В течение года я просыпался и боролся с самим собой. Мне было стыдно за своё выступление, я сильно подвёл свою команду и семью. Этого больше никогда не повторится», — написал Гэтжи в своём «инстаграме».



Напомним, в последнем бою Гэтжи победил Майкла Чендлера. Бойцы устроили роскошное противостояние уже с первых минут, почти забыв о защите. Оба пропускали множество тяжёлых ударов, но со второго раунда Джастин практически в полной мере держал ход поединка под контролем. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи.