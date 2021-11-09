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Боб Арум объяснил, почему Энтони Джошуа не нужно форсировать реванш с Александром Усиком

Боб Арум объяснил, почему Энтони Джошуа не нужно форсировать реванш с Александром Усиком
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Знаменитый промоутер Боб Арум поделился мыслями о готовящемся реванше между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. В первом поединке Усик одержал уверенную победу судейским решением.

«Я уже говорил это, но скажу снова: для Энтони Джошуа нет смысла форсировать реванш с Александром Усиком. Пусть лучше он проведёт какой-то промежуточный бой и даст возможность Усику подраться с Тайсоном Фьюри, а уже потом встретится с победителем. Надеюсь, что всё так и будет. Но тут всё зависит от решения Джошуа, не от меня.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн молчит по этому поводу. Ему нечего сказать. Он только заглядывает в рот Джошуа», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, по предварительной информации, реванш Джошуа — Усик пройдёт в феврале-марте 2022 года.

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