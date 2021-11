Опубликовано промовидео к турниру UFC Vegas 42

Промоушен UFC опубликовал специальное промовидео к турниру UFC Vegas 42. Бойцовский вечер состоится в Лас-Вегасе в ночь на 14 ноября. В главном поединке вечера сразятся бойцы полулёгкого веса Макс Холлоуэй и Яир Родригес. Начало основного карда — 14 ноября в 00:00 по Москве.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Главный кард:



Макс Холлоуэй vs Яир Родригес

Бен Ротуэлл vs Маркос Рожерио да Лима

Фелиция Спенсер vs Ли Летсон

Филипе Линс vs Овинс Сен-Прё

Роман Долидзе vs Кайл Докос

Сонг Ядонг vs Хулио Арсе



Предварительный кард:



Тиаго Мойзес vs Йоэль Альварез

Синтия Кальвильо vs Андреа Ли

Мигель Баеза vs Кэлинн Уилльямс

Шон Вудсон vs Коллин Энглин

Кортни Кейси vs Лиана Джоджуа

Марк Диакеси vs Рафаэл Алвес

Кеннеди Нзечакву vs Да Ун Джанг.