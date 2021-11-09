Виталий Минаков не планирует завершать карьеру и хочет провести два реванша

Известный российский боец Bellator Виталий Минаков рассказал, что не планирует завершать спортивную карьеру и хочет провести два реванша.
«На сегодняшний день могу сказать: определённо буду продолжать карьеру. Мы уже разговаривали со Скоттом Кокером — даже если у меня не получится получить визу в США, у Bellator в следующем году будет шесть турниров вне Штатов — это Европа, возможно, Россия, другие страны, может, Канада. Поэтому я рассчитываю как минимум на два турнира со своим участием, а может, и на три, если получится.
Реванш с Саидом Совмой был бы логичным. Насколько я слышал — не напрямую, а от очевидцев — Скотт Кокер обозначил на пресс-конференции, что в случае моего желания реванш организуют, а я это желание имею. Совершенно нелепая история, в которой я по большому счёту сам виноват.
Я бы подрался с Саидом — надо закрыть эту историю. Подрался бы и с Чейком Конго, эту историю тоже надо закрыть. Больше всего меня заедают эти поражения от соперников, которым нельзя проигрывать. Плюс я знаю, что нужно сделать, чтобы выиграть, а чего делать нельзя», — цитирует Минакова «Спорт-экспресс».
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