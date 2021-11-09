Украинский боец ММА во время поединка попробовал на вкус кровь соперника. Видео

Украинский боец Дмитрий Яцко запомнился необычным поступком во время боя на турнире компании B1 MMA — Mad Cage. Прямо во время поединка с Дэвидом Альмайо украинец рукой провёл по телу соперника, собрав кровь, после чего попробовал её на вкус. Соответствующее видео доступно на странице B1 MMA в «Инстаграме».

Видеозапись можно посмотреть на странице B1 MMA в «Инстаграме».

Отметим, что сам поединок завершился победой Яцко единогласным решением судей. Для него это был третий бой в смешанных единоборствах и уже третья победа.



Напомним, в ночь на 14 ноября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Vegas 42. В главном поединке вечера сразятся бойцы полулёгкого веса Макс Холлоуэй и Яир Родригес. Ранее промоушен UFC опубликовал специальное промовидео к этому турниру.