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Тайсон Фьюри: Джейк Пол на собственном горьком опыте поймёт, что боксёр из него никудышный

Тайсон Фьюри: Джейк Пол на собственном горьком опыте поймёт, что боксёр из него никудышный
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Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри провёл тренировку для своего брата Томми в преддверии его поединка с блогером Джейком Полом. Соответствующее видео было размещено на странице Тайсона в «Инстаграме».

«Нет простых путей. Томми Фьюри усердно работает! Джейк Пол на собственном горьком опыте поймёт, что боксёр из него никудышный», — подписал видеозапись Тайсон.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Поединок Джейка Пола и Томми Фьюри состоится во Флориде 18 декабря.

Ранее Пол заявил, что карьера Томми после этого будет закончена. Кроме того, Джейк сообщил, что во время поединка с Фьюри в его углу будет находиться блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик. «Хасбулла против Тайсона Фьюри. Посмотрим, кто из них лучший тренер», — говорил ранее блогер.

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