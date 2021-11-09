Тайсон Фьюри: Джейк Пол на собственном горьком опыте поймёт, что боксёр из него никудышный

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри провёл тренировку для своего брата Томми в преддверии его поединка с блогером Джейком Полом. Соответствующее видео было размещено на странице Тайсона в «Инстаграме».



«Нет простых путей. Томми Фьюри усердно работает! Джейк Пол на собственном горьком опыте поймёт, что боксёр из него никудышный», — подписал видеозапись Тайсон.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Поединок Джейка Пола и Томми Фьюри состоится во Флориде 18 декабря.



Ранее Пол заявил, что карьера Томми после этого будет закончена. Кроме того, Джейк сообщил, что во время поединка с Фьюри в его углу будет находиться блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик. «Хасбулла против Тайсона Фьюри. Посмотрим, кто из них лучший тренер», — говорил ранее блогер.