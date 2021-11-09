Веттори назвал бойца, который смог бы доставить много проблем Махачеву

Итальянец UFC Марвин Веттори поделился мнением о бойце, который смог бы доставить много проблем россиянину Исламу Махачеву. По словам Веттори, таковым является Бенеил Дариуш.



«Ислам — отличный парень. Однажды я смог потренироваться с ним в Вегасе. Он опредёленно классный боец. Но есть один парень, который сможет доставить ему много проблем. Не знаю, хочу ли я посмотреть на этот бой прямо сейчас или лучше увидеть его, когда один из них станет чемпионом. Так вот этот парень — мой товарищ по команде. Я говорю о Бенеиле Дариуше. Это был бы безумный бой. Не могу дождаться, чтобы всё-таки увидеть его», — сказал Веттори в интервью на канале Real Quick With Mike Swick Podcast в YouTube.



Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде.