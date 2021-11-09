Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал, как готовился к последнему поединку, зная, что он станет последним в его карьере. Хабиб продемонстрировал видеозапись, которую он сделал сразу по окончании тренировки.
«Вот так я готовился к последнему бою. Зная, что это мой последний бой, я выжимал максимум», — написал Хабиб.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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