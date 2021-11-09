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Соперник Тима Цзю намерен отправить его в нокаут

Соперник Тима Цзю намерен отправить его в нокаут
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Японский боец Такеши Иноуэ, который 17 ноября проведёт поединок с обладателем региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тимом Цзю, выразил уверенность, что сможет выйти победителем этого противостояния.

«Мое состояние улучшилось, а удар стал очень и очень мощным. Поэтому теперь я могу победить Тима Цзю. Я уважаю его достижения. Этот парень не проигрывал. Мне нравится техника его бокса. В принципе, я уважаю в нём всё. Но ближе к концу боя думаю, что смогу оформить нокаут. Вот к чему я готовлюсь на тренировках», — приводит слова Иноуэ WAtoday.

Ранее Цзю высказался в адрес чемпиона WBO, аргентинца Брайана Кастаньо, который заявил, что Тим ещё не проявлял себя в боях с по-настоящему сильными соперниками.

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