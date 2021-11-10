Виталий Кличко назвал двух лучших боксёров современности

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Виталий Кличко поделился мыслями о двух лучших боксёрах современности. По мнению Виталия, ими являются его соотечественник Александр Усик и знаменитый британец Тайсон Фьюри.

«Вечных чемпионов нет. Никогда нет самого сильного. Сильным можно быть только в короткий промежуток времени, показав себя сегодня, но навсегда самым сильным не станешь. В этот промежуток времени есть два бойца, которые показали серьёзный бокс. Это Тайсон Фьюри и Александр Усик. На сегодня они два лучших боксёра.

Сейчас очень много спекуляций насчёт их возможной встречи. Саша проведёт защиту титула в реванше с Джошуа, и очень надеемся, что поединок Фьюри – Усик состоится», – сказал Виталий в интервью на канале «В гостях у Гордона» на YouTube.