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Гловера Тейшейру могут отстранить от боёв на полгода

Гловера Тейшейру могут отстранить от боёв на полгода
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшера может быть отстранён от боёв на полгода по итогам турнира UFC 267, сообщает MixedMartialArts.

По данным источника, боец получил травму плеча. Бразильцу необходимо будет сделать МРТ, чтобы избежать отстранения от боёв на шесть месяцев.

В главном поединке турнира встречались чемпион организации в полутяжёлом весе Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшейра. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил Блаховича сдаться. Таким образом, Гловер Тейшейра стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Для Блаховича это поражение стало девятым в 37 поединках в ММА. Тейшейра, в свою очередь, одержал 33-ю победу в 40 поединках.

«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе «20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе
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