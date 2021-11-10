«Лёгкая работа». Макгрегор высказался о возможном реванше с Холлоуэем

33-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор, выступающий в лёгком весе, высказался в социальной сети «Твиттер» о возможном реванш-бое с 29-летним американским экс-чемпионом промоушена в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Об этом информирует BJ Penn.
«Лёгкая работа», — написал Макгрегор в «Твиттере» о возможном поединке с Холлоуэем.
На что Макс ответил, что вышел бы на бой с Конором под музыкальное сопровождение известного итальянского диджея Франческо Факинетти, которому ранее Макгрегор сломал нос.
Отметим, что Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Конор. В своём последнем бою ирландец потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье, а Холлоуэй судейским решением победил Кэлвина Каттара на турнире Fight Night в январе этого года.
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