Чимаев пообещал побить братьев Пол за один вечер, Джейк Пол ответил

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что способен победить обоих братьев видеоблогеров, Джейка и Логана Пола в один вечер.



«Я могу побить этих парней в один вечер в боксе. И они об этом знают», — написал в своём «твиттере» Чимаев.

Джейк Пол ответил Чимаеву в ретвите.



«Послушай, Кумкват, ты просто ещё один боец UFC, который считает, что он хорош в боксе. Присядь, заткнись и молись, чтобы тебе честно заплатили», — написал Джейк Пол.



На это Чимаев ответил фотографией, сделанной в фоторедакторе, на которой сидит с оружием, а над ним вместо оленьих голов расположены головы братьев Пол.

Хамзат тяжело перенёс коронавирус. После болезни у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент боец объявил об уходе из спорта. Но глава Чечни Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства. Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.