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Источник: бой Романа Долидзе на UFC Вегас 42 отменён

Источник: бой Романа Долидзе на UFC Вегас 42 отменён
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Следующий поединок грузинского бойца Романа Долидзе был отменён, сообщает MMAFighting. По информации источника, причиной отмены боя стал коронавирус — в лагере Долидзе были нарушены COVID-протоколы.

Долидзе должен был выступить на турнире UFC Вегас 42, его соперником должен был стать Кайл Дакас. Пока неизвестно, будт ли бой отменён, или UFC найдёт замену грузинскому бойцы.

Долидзе в последний раз выходил в октагон в июне 2021 года, победив Лауреано Старополи единогласным решением судей. На его счету девять побед и одно поражение.

Кайл Дакас в октябре 2021 года провёл бой против Кевина Холланда. Поединок был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. Всего на счету Дакаса 10 побед и два поражения.

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