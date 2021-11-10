Сергей Харитонов высказался о скандальной остановке боя с Фабио Мальдонадо

Знаменитый 41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о скандальной остановке боя с бразильским ветераном смешанных единоборств Фабио Мальдонадо. Поединок состоялся на турнире Parus FC в Абу-Даби.



«Я недоволен, что мне не дали добить Фабио Мальдонадо. Перед „двоечкой“ я попал ему справа. Я увидел, как у Фабио глазницы в разные стороны поплыли. Я пошёл добивать, он чётко садился на колено, рефери вмешался. Я недоволен, что судья вмешался. Вопросов много осталось. Задача была победить ярко, без вопросов. Рефери вмешался, рефери виднее. Для меня это была недоработка.



Зрители кайфовали, ждали яркой развязки. Это главный бой вечера. Раефери не прав. Фабио должен был побывать в нокдауне. Это не поединок новичков, где стоит бояться за здоровье одного из спортсменов. Рефери должен был дать мне добить соперника», — сказал Харитонов в интервью YouTube-Каналу «УШАТАЙКА».



Напомним, Харитонов одержал победу и защитил титул чемпиона промоушена PaRus. Бой был остановлен рефери после одного из ударов Сергея. Судья принял решение прекратить поединок, несмотря на недовольство бойцов и зрителей — сам удар не имел нокаутирующей мощи, а Мальдонадо ставил блок и защищался от Харитонова. После скандального решения судьи Фабио активно сигнализировал о желании продолжить бой.