Стерлинг выразил недовольство попаданием Яна в рейтинг P4P от ESPN

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг выразил недовольство тем, что россиянин Пётр Ян вышел на седьмую строчку в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.



«Яну и Диллашоу потребовалось 25 минут, чтобы побить соперника, которого я победил за 88 секунд. Почему-то „временный“ чемпион занимает седьмую строчку в рейтинге. Составители рейтинга — посмешище!», — написал в своём «твиттере» Алджэмейн Стерлинг.



Напомним, Ян последний бой провёл на турнире UFC 267, где встречался с ещё одним американским бойцом — Кори Сэндхагеном. Пётр победил оппонента единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC. Изначально на UFC 267 Ян должен был сражаться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя, сославшись на травму.

