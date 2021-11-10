Стерлинг выразил недовольство попаданием Яна в рейтинг P4P от ESPN

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг выразил недовольство тем, что россиянин Пётр Ян вышел на седьмую строчку в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.
«Яну и Диллашоу потребовалось 25 минут, чтобы побить соперника, которого я победил за 88 секунд. Почему-то „временный“ чемпион занимает седьмую строчку в рейтинге. Составители рейтинга — посмешище!», — написал в своём «твиттере» Алджэмейн Стерлинг.
Напомним, Ян последний бой провёл на турнире UFC 267, где встречался с ещё одним американским бойцом — Кори Сэндхагеном. Пётр победил оппонента единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC. Изначально на UFC 267 Ян должен был сражаться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя, сославшись на травму.
- 10 ноября 2021
-
17:13
-
16:51
-
15:51
-
14:44
-
13:55
-
12:47
-
11:40
-
10:46
-
09:43
-
08:54
-
04:03
-
00:26
-
00:05
- 9 ноября 2021
-
23:16
-
22:31
-
21:23
-
20:09
-
19:23
-
18:38
-
18:26
-
17:16
-
16:31
-
15:51
-
14:58
-
14:37
-
13:48
-
12:32
-
12:15
-
11:12
-
10:42
-
09:50
-
00:51
- 8 ноября 2021
-
23:28
-
23:27
-
22:52