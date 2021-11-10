Тайсон Фьюри: если Томми Фьюри не нокаутирует Джейка Пола, то домой пусть не возвращается

Чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка своего брата Томми Фьюри с известным видеоблогером Джейком Полом. Бой двух непобеждённых боксёров состоится 18 декабря во Флориде.



«Я считаю, что это очень хороший бой для всех, кто будет смотреть его по всей планете. Этот поединок заинтересует многих людей. Встретятся два молодых, непобеждённых парня. Я очень жду этого боя, это будет отличная ночь.



Не хочу проявлять неуважение к Полу, но считаю, что Томми нокаутирует Джейка. Я уэе сказал Томми, что, если он не сможет нокаутировать Пола, то пусть домой не возвращается. Ему лучше улететь в другую страну и остаться там жить навсегда», — приводит слова Фьюри BoxingScene.