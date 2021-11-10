Жозе Альдо: иногда Хабиб слишком много говорит. Ему нечего делать и он ищет внимания

Известный боец UFC Жозе Альдо отреагировал на критику прославленного российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Напомним, россиянин заявил, что Альдо не стоит слишком расхваливать после победы над Педро Муньосом. Хабиб также отметил, что Жозе не стоит думать о возвращении в титульную гонку.



«Иногда Хабиб слишком много говорит. Ему нечего делать после завершения карьеры и он ищет внимания. Он говорит, что я не смогу снова достичь пика, но посмотрите на 42-летнего Гловейра Тейшейру, который стал чемпионом в полутяжёлом весе, полностью доминируя над Блаховичем. Даже такой талантливый спортсмен, как Адесанья, за пять раундов ничего не сумел сделать с Блаховичем. А Гловер, который старше меня, победил», — цитирует Альдо MMA Fighting.

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