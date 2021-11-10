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Ярослав Амосов: я выше уровнем, чем Усман и Ковингтон. Могу победить любого соперника

Ярослав Амосов: я выше уровнем, чем Усман и Ковингтон. Могу победить любого соперника
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Украинский боец Bellator Ярослав Амосов сравнил себя с известными бойцами UFC в полусреднем весе — Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Недавно Усман и Ковингтон провели чемпионский бой, в котором Камару победил единогласным решением судей.

«Я выше уровнем, чем Камару Усман и Колби Ковингтон. Уверен, что я могу победить любого соперника. Я работал со многими звёздами, чемпионами. Я тоже являюсь чемпионом одной из сильнейших организаций в мире. Пока не подерёмся, никто не узнает, что будет.

Мы тренировались с Ковингтоном, но не могу сказать, что это была конкретная тренировка. Мы только начали работать, и я травмировался. Это случилось, когда я только приехал в American Top Team. После этого у Колби произошли какие-то конфликты, и в зале он не появлялся», — рассказал Амосов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

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