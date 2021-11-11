Тейшейра рассказал, что каждый день пил вино во время подготовки к чемпионскому бою

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал, как проходила его подготовка к титульному поединку с Яном Блаховичем. Напомним, бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил Блаховича сдаться.

«Когда я победил Яна, открыл ту самую бутылочку пива, которую он подарил мне на день рождения. Но у меня никогда не было проблем с алкоголем, хотя одно время я довольно много выпивал между боями. Мог сесть с друзьями и легко выпить бутылку виски. Сейчас я люблю расслабиться на выходных, но зависимости у меня нет. Я пил вино каждый день, пока был в тренировочном лагере перед боем с Блаховичем, по одному-два бокала. Чтобы лучше спать, расслабиться. Но я не алкоголик», — рассказал Тейшейра в подкасте MMA Hour.