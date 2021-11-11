Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Усика: мы рассматриваем три варианта места проведения реванша с Джошуа

Промоутер Усика: мы рассматриваем три варианта места проведения реванша с Джошуа
Комментарии

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о начале работы над организацией реванша с британским боксёром Энтони Джошуа.

«Мы планируем встретиться с промоутером Энтони Джошуа Эдди Хирном в ближайшие несколько недель, чтобы начать подготовку к реваншу. Мы рассматриваем три варианта места проведения боя — Великобританию, Украину и Ближний Восток. Надеюсь, что к концу 2021 года мы сможем принять окончательное решение.

Нас не расстраивает идея реванша. Мы были на сто процентов осведомлены о пункте о реванше, когда подписывали контракт на бой. Всё идёт по плану. Мы делаем ставку на реванш, как на бой номер один!», — приводит слова Красюка Sky Sports.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021