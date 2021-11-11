Промоутер Усика: мы рассматриваем три варианта места проведения реванша с Джошуа
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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о начале работы над организацией реванша с британским боксёром Энтони Джошуа.
«Мы планируем встретиться с промоутером Энтони Джошуа Эдди Хирном в ближайшие несколько недель, чтобы начать подготовку к реваншу. Мы рассматриваем три варианта места проведения боя — Великобританию, Украину и Ближний Восток. Надеюсь, что к концу 2021 года мы сможем принять окончательное решение.
Нас не расстраивает идея реванша. Мы были на сто процентов осведомлены о пункте о реванше, когда подписывали контракт на бой. Всё идёт по плану. Мы делаем ставку на реванш, как на бой номер один!», — приводит слова Красюка Sky Sports.
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