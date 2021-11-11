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Александр Емельяненко показал, как ведёт бой с тенью

Александр Емельяненко показал, как ведёт бой с тенью
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Александр показал, как он ведёт бой с тенью.

«Бой с тенью!», — подписал видео Емельяненко.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В последнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что Емельяненко также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

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