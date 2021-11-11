Тим Цзю рассказал о плане на бой с Иноуэ

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю поделился ожиданиями от поединка с японским боксёром Такеши Иноуэ.
«Я буду на десять шагов впереди Иноуэ ещё до того, как он поймёт, что будет делать. Немного терпения — и случится нокаут. Я сильнее, чем он. Этот поединок будет очень стратегическим. Мне нужно будет обманывать его своими ударами. Я побью его в середине боя», — приводит слова Тима Цзю WAtoday.
Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.
Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо победил в этом бою.
26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
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