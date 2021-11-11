Харитонов обвинил Тимоти Джонсона в сдаче боя с Фёдором Емельяненко

41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов выразил мнение, что американец Тимоти Джонсон специально проиграл поединок с Фёдором Емельяненко на турнире Bellator в Москве.



«Не могу врать. Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это моё личное мнение. Я не смотрел бой в прямом эфире. Узнал результат, сказал: «Всё, поздравляю». А потом посмотрел поединок и увидел, что Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это моё личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА. И вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что. Мое мнение: Тимоти Джонсон подставился.



Не знаю, что возможно, а что невозможно в Bellator. Это моё мнение. Не факт, что ему что-то заплатили. Он просто вышел… Может быть, из уважения к Фёдору проиграл. Я не утверждаю, что с ним кто-то договорился. Но Тимоти Джонсон не дрался в этом бою. Он не дрался так, как дрался с Чейком Конго, как дрался с тем же Молдавским даже. Он не дрался.



Может и Фёдор молодец. Но моё мнение — он вышел и подставился, упал. Это моя точка зрения. Это не значит, что Тимоти заплатили денег за то, что он упадёт. Может, внутри себя решил, что уважает Фёдора, вышел и… Ну, он не дрался. Он не дрался в этом бою. Я не увидел, чтобы он дрался так, как дрался в других поединках», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».