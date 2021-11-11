«Чушь какая-то. Много лишнего говорит». Шлеменко – о словах Харитонова про бой Емельяненко

Известный боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о высказывании Сергея Хари тонова о том, что Тимоти Джонсон «сдал» поединок с Фёдором Емельяненко на турнире Bellator в Москве.
«Мне не показалось, что Джонсон поддался Емельяненко, чушь какая-то. Зачем это Тимоти? Я вообще серьёзно не воспринимаю последнее время то, что говорит Харитонов. Как и многие. Сергей очень много лишнего говорит. Да мало того, что говорит, так и не делает ничего. Чего его воспринимать серьёзно? Пусть сначала научится делать то, о чём он говорит. Только потом все начнут его воспринимать серьёзно.
Харитонов выступает с Фёдором в одном весе. Ну вот, может они и подерутся, он и поддастся», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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