Холлоуэй высказался о том, важно ли выходить на бои под флагом своей страны

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался о том, насколько важно выходить на бои под флагом своей страны.

«Есть ли недовольные тем, что я выхожу с флагом штата Гавайи? Знаете, недовольные есть. Но я – американец. Гавайи – 50-й штат. Да, наш флаг немного отличается, но мы являемся 50-м штатом. Все это понимают. Когда люди понимают, за что я стою и дерусь, всё меняется. Кого представляют бойцы, себя или страну? Знаете, UFC – это платформа. Люди представляют на ней самих себя. Хабиб, Макгрегор, Нэйт Диас, Хорхе Масвидаль. Для всех это платформа», — сказал Макс Холлоуэй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

На счету Макса Холлоуэя 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В последнем бою, который состоялся 16 января 2021 года, Холлоуэй единогласным решением судей победил Кэлвина Каттара.

14 ноября Холлоуэй проведёт поединок с Яиром Родригесом.