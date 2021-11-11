«Кто где, мы в зале». Усман Нурмагомедов выложил фото после новости о своём задержании

Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман выложил в «Инстаграме» фотографию из спортивного зала. Напомним, ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов задержан полицией в Москве.



По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.



«Кто где, мы в зале», — написал Усман в своём «инстаграме», приложив фото из спортивного зала.

Фото: «Инстаграм» Усмана Нурмагомедова

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.