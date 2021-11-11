Усман Нурмагомедов: успокойтесь, пожалуйста. Закидали уже смсками, нормально всё

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов призвал успокоиться всех, кто переживает за его судьбу. Напомним, ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов задержан полицией в Москве.



По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.



«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально всё», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Усмана Нурмагомедова

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.