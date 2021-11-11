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Шлеменко отреагировал на задержание Усмана Нурмагомедова после наезда на полицейского

Шлеменко отреагировал на задержание Усмана Нурмагомедова после наезда на полицейского
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Знаменитый боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на задержание Усмана Нурмагомедова после наезда на полицейского. Спортсмен отметил, что Усман является воспитанным молодым человеком.

Напомним, ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов задержан полицией в Москве. По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

«Усман всегда был воспитанным и порядочным парнем. Хабиб очень сильно за ним следит. Мне сложно комментировать, но я уверен, что никто не хотел умышленно наносить травмы человеку. Произошло какое-то недоразумение», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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