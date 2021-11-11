Юрист: думаю, брата Хабиба задержат на 48 часов и этапируют в Каспийск, где будет суд

Юрист Андрей Князев рассказал, какой может быть дальнейшая судьба известного бойца Усмана Нурмагомедова, задержанного в Москве. По предварительной информации, двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.



«Суд по мере пресечения должен происходить по месту, где всё произошло. Думаю, что сейчас его задержат на 48 часов, этапируют и уже там будет суд.



Всё зависит от степени тяжести, которую нанесли сотруднику. По 317 и 318 статье очень часто избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление всё-таки насильственное, может присесть. Наказания выносят в пропорциях 50 на 50. Условное дают, например, потому что первый раз. Также всё зависит от дерзости и признания вины. Это не убийство и не изнасилование, чтобы исключать условное наказание», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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