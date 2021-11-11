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Источник: на машине Усмана Нурмагомедова висит 21 штраф за нарушения ПДД

Источник: на машине Усмана Нурмагомедова висит 21 штраф за нарушения ПДД
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Как сообщает телеграм-канал Mash, на машине Усмана Нурмагомедова висит 21 штраф за нарушения ПДД на общую сумму в 29 800 руб. Напомним, ранее появилась информация, что Усман Нурмагомедов и его друг Камил Идрисов задержаны полицией и находятся в аэропорту Шереметьево.

Их планируют задержать на 48 часов до избрания меры пресечения. Усману могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

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