Источник: на машине Усмана Нурмагомедова висит 21 штраф за нарушения ПДД

Как сообщает телеграм-канал Mash, на машине Усмана Нурмагомедова висит 21 штраф за нарушения ПДД на общую сумму в 29 800 руб. Напомним, ранее появилась информация, что Усман Нурмагомедов и его друг Камил Идрисов задержаны полицией и находятся в аэропорту Шереметьево.



Их планируют задержать на 48 часов до избрания меры пресечения. Усману могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

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Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.