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Усман Нурмагомедов пытался успокоить подписчиков, выложив фото двухдневной давности

Усман Нурмагомедов пытался успокоить подписчиков, выложив фото двухдневной давности
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Известный боец ММА Усман Нурмагомедов сразу после новости о своём задержании выложил фотографию из спортивного зала, пытаясь успокоить волнующихся за его судьбу подписчиков. Однако на заднем плане фотографии можно увидеть телевизор, где идёт передача от 9 ноября.

Фото: «Инстаграм» Усмана Нурмагомедова

Напомним, ранее появилась информация, что Усман Нурмагомедов и его друг Камил Идрисов действительно задержаны полицией и находятся в аэропорту Шереметьево. Их планируют задержать на 48 часов до избрания меры пресечения. Усману могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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