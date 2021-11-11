«Это был не постановочный бой». Ганский боксёр объяснил свой странный нокаут от Эдилова

Ганский боксёр Ричард Ларти ответил на критику болельщиков после своего поединка с Абдул-Керим Эдиловым. Напомним, часть зрителей выразила сомнение, что нокаут, в котором оказался Ларти, был чистым. Решающий удар пришёлся в блок.
«Это был сложнейший бой. Соперник оказался крепким орешком. Сейчас, когда я пересматриваю видео, понимаю, что совершил роковые ошибки. Почему все говорят, что удар был лёгким? Если бы это было так, я бы не упал. Понимаете, в боксе очень важно правильно двигаться. Я совершил серьёзную ошибку. Потерял внимание, недооценил соперника и пошёл прямо на удар. Поэтому оказался в нокауте. Я очень хорошо готовился к бою. Но, к огромному сожалению, Эдилов отправил меня в нокаут. Это был не постановочный бой! Это был честный поединок. Просто я потерял внимание и оказался в нокауте», — цитирует Ларти РЕН ТВ.
Права на видео принадлежат «Матч ТВ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Матч ТВ».
- 11 ноября 2021
-
21:15
-
20:59
-
20:15
-
20:08
-
19:26
-
19:19
-
18:44
-
18:23
-
18:17
-
18:09
-
18:02
-
17:41
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:13
-
16:45
-
15:59
-
15:45
-
14:44
-
14:00
-
13:57
-
13:27
-
12:59
-
11:59
-
10:39
-
09:53
-
01:44
-
01:26
-
01:15
-
00:57
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
22:36
-
21:56
-
20:46