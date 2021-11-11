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«Это был не постановочный бой». Ганский боксёр объяснил свой странный нокаут от Эдилова

«Это был не постановочный бой». Ганский боксёр объяснил свой странный нокаут от Эдилова
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Ганский боксёр Ричард Ларти ответил на критику болельщиков после своего поединка с Абдул-Керим Эдиловым. Напомним, часть зрителей выразила сомнение, что нокаут, в котором оказался Ларти, был чистым. Решающий удар пришёлся в блок.

«Это был сложнейший бой. Соперник оказался крепким орешком. Сейчас, когда я пересматриваю видео, понимаю, что совершил роковые ошибки. Почему все говорят, что удар был лёгким? Если бы это было так, я бы не упал. Понимаете, в боксе очень важно правильно двигаться. Я совершил серьёзную ошибку. Потерял внимание, недооценил соперника и пошёл прямо на удар. Поэтому оказался в нокауте. Я очень хорошо готовился к бою. Но, к огромному сожалению, Эдилов отправил меня в нокаут. Это был не постановочный бой! Это был честный поединок. Просто я потерял внимание и оказался в нокауте», — цитирует Ларти РЕН ТВ.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Матч ТВ».

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