Рамзан Кадыров сделал бойца Абдул-Керима Эдилова руководителем своего секретариата

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил бойца смешанных единоборств и боксёра Абдул-Керима Эдилова руководителем своего секретариата.



«Дорогие друзья! В четверг провёл встречу с сотрудниками своего секретариата. Представил коллективу нового руководителя. На этот пост назначен Абдул-Керим Эдилов. Он отличается исключительным трудолюбием и целеустремлённостью, ответственным подходом к поставленным задачам, управленческим талантом. Высокие профессиональные качества продемонстрировал в должности помощника главы Чеченской республики.

⠀

Абдул-Керим — прекрасный пример для подражания. Он показал, каких результатов может достичь один помощник главы ЧР при полной самоотдаче и грамотном подходе к делу. Он проделал колоссальный объём работы и полностью оправдал оказанное доверие», — написал Кадыров в своём «инстаграме».

Новость по теме Болельщики заподозрили, что поединок Абдул-Керима Эдилова носил договорной характер