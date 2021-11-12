Опубликовано промовидео турнира Bellator 271: Сайборг vs Кавана. Бойцовский вечер состоится в ночь с 12 на 13 ноября.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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Напомним, ранее в Майами состоялась церемония взвешивания участников турнира. Единственным бойцом, не сумевшим сделать вес, стал Шейн О`Ши, его бой с Джоном Ньюманом отменён.



Основной кард:



Крис Сайборг Жустину (65,77 кг) – Шинед Кавана (65,77 кг)

Тайрелл Форчун (115,2 кг) – Линтон Васселл (108,5 кг)

Аарон Пико (65,95 кг) – Джастин Гонсалес (66,04 кг)

Арлин Бленкоу (66,13 кг) – Пэм Соренсон (66,22 кг)

Стив Моури (113,22 кг) – Раким Кливленд (113,22 кг)



Предварительный кард:



Бруна Эллен (56,97 кг) – Дезире Янес (56,88 кг)

Роман Фаралдо (77,56 кг) – Роберт Тёрнквист (77,47 кг)

Коди Лоу (65,95кг) – Колтон Хемм (66,13 кг)

Валери Лореда (57,88 кг) – Тейлор Тёрнер (57,7 кг)

Вальдо Кортес-Акоста (116,39 кг) – Мухаммед Дерез (115,67 кг)

Махмуд Себи Фаузи (77,47 кг) – Итан Хьюз (77,47 кг)