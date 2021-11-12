Председателю СК РФ Бастрыкину доложат о расследовании дела Усмана Нурмагомедова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Дагестане доложить о промежуточных результатах расследования дела о наезде на полицейского в Каспийске, информирует официальный сайт СК РФ. По предварительной информации, по данному делу в Москве арестовали известного бойца ММА Усмана Нурмагомедова.
Брат знаменитого Хабиба Нурмагомедова задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Махачкалы. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.
По имеющейся информации, в отношении Усмана возбуждено дело по 318 статье УК РФ — Применение насилия в адрес представителя власти.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 12 ноября 2021
-
00:27
-
00:15
-
00:06
- 11 ноября 2021
-
22:48
-
22:21
-
21:15
-
20:59
-
20:15
-
20:08
-
19:26
-
19:19
-
18:44
-
18:23
-
18:17
-
18:09
-
18:02
-
17:41
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:13
-
16:45
-
15:59
-
15:45
-
14:44
-
14:00
-
13:57
-
13:27
-
12:59
-
11:59
-
10:39
-
09:53
-
01:44
-
01:26
-
01:15