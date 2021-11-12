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Председателю СК РФ Бастрыкину доложат о расследовании дела Усмана Нурмагомедова

Председателю СК РФ Бастрыкину доложат о расследовании дела Усмана Нурмагомедова
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Дагестане доложить о промежуточных результатах расследования дела о наезде на полицейского в Каспийске, информирует официальный сайт СК РФ. По предварительной информации, по данному делу в Москве арестовали известного бойца ММА Усмана Нурмагомедова.

Брат знаменитого Хабиба Нурмагомедова задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Махачкалы. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

По имеющейся информации, в отношении Усмана возбуждено дело по 318 статье УК РФ — Применение насилия в адрес представителя власти.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского
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