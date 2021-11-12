Соперник Артура Бетербиева показал актуальную физическую форму за месяц до боя. Фото

Американский боксёр Маркус Браун разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал актуальную физическую форму. В настоящее время Маркус готовится к поединку с чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Артуром Бетербиевым.

Фотографии можно посмотреть на странице Маркуса Брауна в «Инстаграме».

Бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада).



Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.