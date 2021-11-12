Чендлер поставил условие по проведению боя с Макгрегором

Боец UFC Майкл Чендлер выдвинул условие по организации поединка со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором.



«Вот в чём загадка: два полусредневеса участвовали в главном событии UFC 268. Но два легковеса открывали главный кард. Через 72 часа после турнира один из этих легковесов весил больше, чем все из них. Более 191 фунта всего 72 часа спустя. Увидимся в 170 фунтах, Макгрегор», — написал Чендлер на своей странице в «Твиттере».



Последний поединок Чендлер провёл на UFC 268, где проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей. По окончании боя оба спортсмена были отправлены в больницу.

Конор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Макгрегора был американец Дастин Порье.