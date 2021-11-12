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Усмана Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на полицейского

Усмана Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на полицейского
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Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова доставят из Москвы в Дагестан после наезда на полицейского в аэропорту Каспийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

Ранее появилось видео задержания бойца полицией.

Последний бой Усман провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетилой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского Брата Хабиба задержали в Шереметьево. Усман в Каспийске наехал на полицейского
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