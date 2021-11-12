Макгрегор ответил на предложение Яна провести с ним бой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый твит, где ответил на предложение знаменитого российского бойца Петра Яна провести очный бой.
«Лол, никаких проблем. В ближайшем будущем установим лонжерон или что-то в этом роде. Будем рады видеть тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Мы разберёмся с этим, малыш. Да благословит тебя господь», — написал Макгрегор.
Ян последний раз сражался 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Тогда он единогласным решением победил американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Макгрегор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил после проигранного боя с американцем Дастином Порье.
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