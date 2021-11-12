Яндиев высказался о возможном поединке между Яном и Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев поделился мнением о потенциальном поединке между соотечественником Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором.
«Всегда интересно смотреть на противостояние бойцов разных стилей и разной категории. Думаю, всем будет интересно посмотреть на бой Яна с Макгрегором. Считаю, такая вывеска поднимет Яну популярность. Конор — большое имя в UFC, кто бы против него ни вышел, всё равно заработает и денег, и популярности», — приводит слова Яндиева «Спорт-экспресс».
Ранее Конор заявил, что перебоксирует Яна, на что Пётр быстро ответил. Россиянин заявил, что готов провести с Макгрегором бой по правилам бокса или ММА, подчеркнув, что готов сражаться в любом весе. Вскоре на это предложение ответил и сам ирландец.
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