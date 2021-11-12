Шлеменко: Ян идёт по пути Хабиба — единственный чемпион, так ещё и Конора может побить

Известный боец ММА Александр Шлеменко поделился мыслями о возможном поединке между соотечественником Петром Яном и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

«Могу поздравить Петю, всё он делает правильно, и фарт его не оставляет. Тяжело представить развитие лучше, чем у него. Если бой с Макгрегором состоится, то понятное дело, что не в весовой категории Яна, тут надо будет идти на уступки. Но Конор — это та звезда, ради которой можно идти на них. Этот бой – беспроигрышный вариант для Пети по всем показателям, не вижу тут минусов.



Мои слова, что Ян идёт по пути Нурмагомедова? Это так. Хабиб получил свой вес после победы над Конором, он его первый побил. Сейчас у нас один чемпион – Ян, как и Хабиб в своё время. Так сейчас ещё он может вслед за Хабибом встретиться с Макгрегором. Этот бой – шанс для Пети заявить о себе раз в 10 сильнее, ничего не делая вообще. Шансы у Яна есть, перебоксировать Конора можно. Это не особо сложно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.