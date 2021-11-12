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«Мама, Федя, я!» Александр Емельяненко показал старое фото с братом

«Мама, Федя, я!» Александр Емельяненко показал старое фото с братом
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Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где поделился с подписчиками архивной фотографией с братом Фёдором.

«Мама, Федя, я!» — подписал фотографию Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последний раз Александр сражался с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на его счету 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. В 2021 году российский боец должен провести ещё два поединка: Александр может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.

Ранее Александр Емельяненко показал, как ведёт бой с тенью.

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