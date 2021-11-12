Фергюсон — Хабибу: жирный засранец, ты удрал, чтобы избежать нашего титульного боя

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон разместил новый пост в своём «твиттере», в котором грубым образом высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.



«Эй ты, жирный засранец! Когда мы видели в последний раз, ты удрал в другую страну, как маленькая сучка, чтобы избежать нашего титульного боя. А до этого ты симулировал боль в животе, чтобы его избежать. Поэтому заткнись. Не лезь в мужские дела. Оставь их тем, кто на передовой», — написал Фергюсон.



В UFC не раз пытались организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но всякий раз попытки промоушена по тем или иным причинам срывались.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.