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Фергюсон — Хабибу: жирный засранец, ты удрал, чтобы избежать нашего титульного боя

Фергюсон — Хабибу: жирный засранец, ты удрал, чтобы избежать нашего титульного боя
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон разместил новый пост в своём «твиттере», в котором грубым образом высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Эй ты, жирный засранец! Когда мы видели в последний раз, ты удрал в другую страну, как маленькая сучка, чтобы избежать нашего титульного боя. А до этого ты симулировал боль в животе, чтобы его избежать. Поэтому заткнись. Не лезь в мужские дела. Оставь их тем, кто на передовой», — написал Фергюсон.

В UFC не раз пытались организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но всякий раз попытки промоушена по тем или иным причинам срывались.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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