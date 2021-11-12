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Минаков: сейчас не Макгрегор нужен Яну, а наоборот. Конор скатывается с каждым боем

Минаков: сейчас не Макгрегор нужен Яну, а наоборот. Конор скатывается с каждым боем
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Известный российский боец Bellator Виталий Минаков выступил со мнением относительно возможного боя между соотечественником Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором.

«В своём сообщении Макгрегор уже пытается затянуть Яна на свою территорию, в Ирландию. Это говорит о том, что Конор не уверен в себе. В данной ситуации не Макгрегор нужен Яну, а наоборот. Пётр – чемпион, пусть и временный, а Конор скатывается с каждым боем. Безусловно, к фигуре Макгрегора большое внимание, он делает людей популярнее. Моё мнение такое, что на данный момент Яну нужно сконцентрироваться на том, чтобы вернуть титул, который сейчас у Стерлинга, а потом драться с Конором.

Их противостояние в потенциале очень интересно. То, что между ними полулёгкий вес — никаких проблем. Да и как практика показывает, сейчас у нас бои делают даже между алкоголиками. Такая разница, наоборот, вызывает большой интерес у публики, они оба достаточно харизматичные личности. У Петра есть всё, чтобы стать более популярным, чем Макгрегор. Ян никому спуску не даст, за словом в карман не полезет. Помимо всего этого, он показывает реально яркие, качественные и зрелищные поединки.

Призовые за этот бой у Яна будут больше, чем за всю карьеру, это точно. Да и мне кажется, что Петру интересен этот бой именно с этой стороны. Большие деньги в маленьких весах не водятся», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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