«По-моему, это статья». Губерниев высказался о задержании Усмана Нурмагомедова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о задержании брата экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана.



«Правоохранительные органы разберутся. Может ли это негативно отразиться на его карьере? Ну, если человек сейчас совершил правонарушение, и он сейчас находится под стражей, как вы думаете, может ли это отразиться на его карьере? Он на сборах сейчас находится что ли? Питается усиленно или что? Конечно, может. Я думаю, что и отразится на его карьере, а закон разберётся.

Я считаю, что не надо наезжать на полицейских. Если человек совершил правонарушение, он должен нести за это наказание. Но решает это всё, как мы знаем, суд. Поэтому если ему будет предъявлено обвинение, потом будет суд, а дальше уже надо будет посмотреть.

Грозит ли ему реальный срок за содеянное? Я не юрист, есть закон Российской Федерации, смотрите там. Это насилие в отношении сотрудника органов власти, по-моему, это статья. Правонарушение серьёзное. Но решает суд», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

Ранее появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова полицией.