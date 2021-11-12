«Не буду опускаться и переходить на личности». Хабиб ответил Тони Фергюсону

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил бойцу промоушена ТОни Фергюсону. Напомним, ранее Фергюсон грубым образом высказался в адрес Хабиба.
«За последние три года Тони Фергюсон не выиграл ни одного раунда в UFC. C 2015 года ты лишь раз победил бойца из топ-15. Тони, картина полностью понятна. Я не буду опускаться и переходить на личности, не хочу оскорблять тебя. Это просто факты», — написал Нурмагомедов в своём «твиттере».
В UFC не раз пытались организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но всякий раз попытки промоушена по тем или иным причинам срывались.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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