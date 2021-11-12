Запашный: если Макгрегор хочет боя с Яном, пусть приезжает в Россию

Народный артист России Эдгард Запашный поделился мыслями о возможном поединке между временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Конор — это повестка MMA. Все, что он говорит, сразу обсуждается. То, что он уже обратил внимание на Яна, только добавит популярности Петру среди тех людей, кто не следит за единоборствами. Понятно, что Конор — боец, но у него сейчас тяжелая ситуация в плане имиджа, он уже огреб несколько раз. Мне кажется, он не знает пути выхода из этой ямы. В случае победы над Петром он может начать возвращать себе имя серьезного бойца, потому что сейчас он превратился в серьезного трепача. Бой может быть интересен. Мне даже интересно, кого из них букмекеры назовут фаворитом. Конору тяжело с борцами. Хабиб показал, что ирландец далеко не борец. А Ян как раз любит стойку, здесь мы увидим преимущественно работу на руках, это интересно. Если этот бой состоится, я буду рад. Но Конор все пытается быть на голову выше всех. Видите, он говорит Яну приехать в Ирландию, чтобы обсудить условия боя. Мне кажется, надо заставить его приехать в Россию. Хочешь драться с Яном — приезжай сюда. Здесь надо поставить человека на место. Если хочет боя с Яном, пусть приезжает сюда. Я бы так поступил.



Я думаю, Конор такие заявления делает не без согласования с Даной Уайтом. Они друзья, партнеры. Мне кажется, этот вопрос между ними обсуждался. Другое дело — пойдут ли они до конца, или это просто инфоповод. Вот это будет любопытно посмотреть. Может быть, это было задумано, чтобы просто потрепаться и закончить. Но мне почему-то кажется, что, раз Конор пошел на такой путь, значит, они могут перейти к конкретике с Яном», — приводит слова Запашного «Спорт-Экспресс».