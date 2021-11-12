Максим Гришин выступит на турнире UFC 271
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Российский боец Максим Гришин, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, вернётся в октагон 12 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат».
Соперником Гришина на турнире UFC 271 станет Эд Херман.
Гришин в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей. Всего на счету Максима Гришина 42 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и девять раз потерпел поражение. Ещё два боя завершились вничью.
Эд Херман последний бой провёл в августе 2021 года, уступив единогласным решением судей Алонзо Менифилду. На его счету 26 побед и 15 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
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